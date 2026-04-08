Саратовцам рассказали, кому в семье полагается материнский капитал

В российских семьях, где у супругов рождается общий ребёнок, но при этом у жены это третий малыш, а у мужа — первый, часто возникает вопрос о праве на материнский капитал.

Юристы и специалисты социальных ведомств дали чёткое разъяснение: сертификат на общую сумму в таком случае не назначается.

Как поясняют эксперты, ключевую роль при определении права на материнский капитал играет очерёдность рождения детей именно у матери. По общему правилу сертификат выдаётся женщине, а мужчина может получить его только в исключительных случаях — например, если матери нет в живых или она лишена родительских прав.

Если женщина уже получала материнский капитал на второго ребёнка, то при рождении третьего (даже общего с новым супругом) повторная выдача сертификата не предусмотрена. Тот факт, что для отца этот ребёнок является первым и ранее он не пользовался данным видом господдержки, юридического значения не имеет.

Тем не менее такие семьи не остаются без помощи государства. При рождении общего ребёнка они могут рассчитывать на другие меры поддержки. В их числе — выплата до 1 миллиона рублей на погашение ипотеки (в рамках отдельных программ), региональный материнский капитал, а также различные ежемесячные пособия на ребёнка.

Что касается статуса многодетной семьи, то здесь действуют те же правила: право на соответствующие льготы и гарантии получит только женщина, которая является матерью троих детей. Отец, для которого общий ребёнок стал первым, статуса многодетного родителя не приобретает.

