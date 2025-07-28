Из Саратовской области не выпустили за рубеж грузовик с подозрительным медом

Незаконный вывоз меда предотвращен в Саратовской области.

Накануне 27 июля сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку незаконной транспортировки 150 кг меда за пределы региона. Информация об инциденте была обнародована сегодня.

Груз перевозился на автомобиле в направлении Казахстана. Транспортное средство было остановлено на границе, недалеко от поселка Озинки. Проверка показала, что у водителя отсутствовали необходимые документы, в том числе сертификат качества на продукцию.

В связи с нарушением требований законодательства грузовик с медом был возвращен обратно в регион.