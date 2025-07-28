В Хвалынске полицейские задержали пьяного водителя

Пьяного водителя-рецидивиста задержали 28 июля.
В 18:30 на улице Советской сотрудники ГАИ остановили автомобиль Renault, которым управлял 63-летний житель Ульяновской области. При проверке у мужчины обнаружили явные признаки алкогольного опьянения.
Результат освидетельствования показал 1,14 промилле — это почти втрое выше допустимой нормы. Как выяснилось, в 2024 году водитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Автомобиль нарушителя поместили на штрафстоянку, а против самого водителя возбудили уголовное дело.
По статье 264.1 УК РФ ему грозит:
штраф до 500 тысяч рублей;
исправительные работы сроком до 2 лет;
либо лишение свободы на период до 3 лет.
Повторное нарушение значительно ужесточает наказание по сравнению с первичным случаем пьяной езды.