Из Саратовской области с января в ОАЭ отправили почти четыре миллиона яиц

Саратовская область поставила в Арабские Эмираты почти 4 миллиона яиц.

С начала года Саратовская область отправила в ОАЭ 3,9 миллиона куриных яиц. Об этом 11 августа сообщило управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.

Основной объём пришёлся на июль — за этот месяц в ОАЭ отгружено 2,3 миллиона яиц. Каждая партия перед отправкой проходила тщательную проверку. Исследования, проведённые специалистами, подтвердили высокое качество и безопасность продукции, произведённой в регионе.

Таким образом, саратовские яйца продолжают пользоваться спросом на международном рынке, подтверждая репутацию надёжного поставщика.

Ольга Сергеева