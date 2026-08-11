Психолог рассказал саратовцам об опасности холостяцкого образа жизни

Психолог предупредил о рисках длительного одиночества у мужчин.

Психолог Валентин Денисов-Мельников в беседе с «Абзацем» рассказал о статистических рисках, связанных с вынужденным одиночеством у мужчин. По его словам, неженатые мужчины, которые хотят близких отношений, но не могут их построить, чаще страдают от депрессии по сравнению с женатыми. Отсутствие постоянной эмоциональной близости со временем подрывает самооценку и снижает мотивацию.

Эксперт отметил, что у мужчин система эмоциональной поддержки развита слабее, чем у женщин. Последние активнее делятся переживаниями с близкими и обращаются к психологам. Мужчины же склонны долго терпеть внутренний дискомфорт, что в итоге может проявляться в виде бессонницы, апатии и повышенного риска злоупотребления алкоголем.

Ольга Сергеева