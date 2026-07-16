Из Саратовской области в ОАЭ экспортировали почти миллион куриных яиц

Саратовская область направила в ОАЭ почти миллион куриных яиц за неделю.

С 1 по 7 июля из Саратовской области в Объединённые Арабские Эмираты было экспортировано 972 тысячи куриных яиц. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Перед отправкой продукция прошла лабораторные исследования в саратовской испытательной лаборатории. Специалисты проверили яйца на содержание антибиотиков, возбудителей сальмонеллёза, гриппа птиц и другие микробиологические показатели. Все образцы признаны соответствующими требованиям страны-получателя.

С начала года объём поставок саратовских яиц в ОАЭ превысил 2,6 миллиона штук.

Ольга Сергеева