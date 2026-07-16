Смертоносную украинскую ракету уничтожили на подлёте к Саратовской области

Саратовская область оказалась в зоне массированной воздушной атаки минувшей ночью.

Массированная атака украинскими беспилотниками и ракетами велась минувшей ночью по нескольким российским регионам, включая Саратовскую область и соседнюю Воронежскую область. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Воронежской области губернатор Александр Гусев вечером 15 июля и ночью 16 июля предупреждал жителей об угрозах — сначала от БПЛА, затем от ракет. Утром он уточнил, что за сутки над Воронежем и двумя районами области средства ПВО уничтожили одну высокоскоростную цель и восемь беспилотников. Пострадавших нет. В пригороде Воронежа обломки повредили стену и окна частного дома, а также автомобиль.

В Саратовской области, как сообщалось ранее, ночью также объявляли режим беспилотной опасности, в Энгельсе повреждена гражданская инфраструктура. По данным регионального минздрава, трое человек обратились за медицинской помощью, один госпитализирован.

Всего, по данным Минобороны России, за ночь над российскими территориями, включая Саратовскую область, было перехвачено и уничтожено 375 беспилотников.

Ольга Сергеева