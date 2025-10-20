Из Саратовской области в Узбекистан не выпустили центнер «неправильного» меда

В пункте пропуска «Озинки» на границе с Казахстаном пресечена попытка незаконного вывоза 100 кг мёда в Узбекистан.

Как сообщает саратовское управление Россельхознадзора, груз перевозился без ветеринарного сертификата.

По факту нарушения составлен акт, и партия возвращена отправителю.

С начала года это уже 40-й случай предотвращения незаконного перемещения подконтрольной продукции через данный пункт пропуска. Все заблокированные партии «неправильного» меда были возвращены отправителям.

Ольга Сергеева