С начала года 283 молодые саратовчанки оформили губернаторскую выплату на 2-го ребенка

В Саратовской области молодые матери получают новую выплату.

С 1 января в регионе действует новая мера поддержки для молодых семей. Женщины, родившие второго ребенка до 25 лет, теперь ежемесячно получают 8 000 рублей. Инициатива реализована по предложению губернатора Романа Бусаргина.

На начало октября выплату уже оформили 283 жительницы области. Особенность пособия — отсутствие привязки к доходу семьи. При назначении выплаты материальное положение заявителей не учитывается.

23-летняя Дарья, недавно ставшая мамой во второй раз, поделилась, что оформила выплату после консультации в соцслужбе. По её словам, эта поддержка ощутимо помогает семейному бюджету.

Для получения пособия необходимо обратиться в МФЦ или органы соцзащиты в течение 6 месяцев с рождения ребенка. Выплата назначается с месяца рождения и производится ежемесячно до достижения ребенком трех лет.

Ольга Сергеева