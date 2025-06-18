Из ТЮЗа в «Глобус»: саратовский режиссер о новом месте работы

Стало известно, что главный режиссёр саратовского ТЮЗа уволился и переехал в Новосибирск.

В новом городе Сергей Захарин сотрудничает с молодёжным театром «Глобус». Там он уже успел поставить повесть «Тим Талер, или Проданный смех» в качестве премьеры для нового 96-го сезона театра. В своём телеграм канале он поблагодарил директора и Министерство культуры Новосибирской области за доверие.

Напомним, что в Саратове молодой режиссёр работал над спектаклями «Рони, дочь разбойника», «Аленький цветочек», «Приключения Фунтика», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Обыкновенное чудо» и «Огниво».

Фото: соцсети