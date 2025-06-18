Кулинары Саратова создают новые тренды

Саратовские кулинары повторили редкое, но очень интересное сочетание продуктов — финики с маслом.

Сладкие финики, начинённые маслом и приправленные сверху терпким норвежским сыром брюност, появились в мастер-классе повара Марии. В своём телеграм-канале «География в тарелке» она опубликовала рецепт блюда, популярного в арабских странах. Из фиников необходимо удалить косточку, положить в них масло и можно переходить к трапезе. Но для пикантности стоит приправить их остро-солëным сыром брюност.

Блюдо получается калорийным, ведь в нём много жиров и углеводов. Однако благодаря оригинальной рецептуре хватает всего двух фиников, чтобы насытиться.

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