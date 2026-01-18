Из ветхого жилья в новые квартиры переедет 1 тысяча саратовцев

В новом этапе программы переселения граждан из аварийного жилья, начатого в 2025 году, на территории Саратовской области принимают участие три муниципалитета.

В рамках инициативы президента Владимира Путина новым жильем обеспечат 829 человек. До конца текущего года планируется расселить свыше 15,5 тысячи квадратных метров жилых помещений. Общий объем средств, с учетом 40-процентного регионального софинансирования, составляет 1,329 млрд рублей.

Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Саратов: Будут расселены 419 человек. В рамках программы закупается жилье в уже готовых домах, а также предоставляются компенсации. Уже заключено 38 соглашений с собственниками и свыше 100 контрактов на приобретение жилых помещений. Кроме того, выплаты в конце 2025 года были предоставлены владельцам квартир в доме на улице Крымской.

Энгельс: Новое жилье получат 126 человек. Для них приобретены жилые помещения в недавно построенных домах, сейчас там ведется ремонт. В конце 2025 года первые собственники уже получили ключи от квартир, остальные будут переданы в течение первых месяцев 2026 года.

Ершов: Жилищные условия улучшат 284 человека. Для них строится двухсекционный многоквартирный дом. Собственники 6 помещений решили улучшить условия за счет предоставления денежных выплат.

Реализация программы расселения граждан из аварийного жилья на территории региона будет продолжена, — заверил глава региона.

Подготовила Ольга Сергеева