На улице саратовского села заметили гуляющего оленя

В Пугачёвском районе жители села Успенка стали свидетелями необычного визита — по улицам населённого пункта свободно прогуливался олень.

Видеозапись с животным была опубликована одним из саратовских новостных Telegram-каналов.

На кадрах, снятых местным жителем, дикий зверь уверенно передвигается по заснеженной дороге, не обращая внимания на окружающих селян.

В комментариях под роликом пользователи активно обсуждали возможные причины такого визита. Среди версий — поиск пропитания в зимний период и даже шутливое предположение о том, что животное «спешит на праздничную ёлку».

Ольга Сергеева