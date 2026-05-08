Из-за атаки украинского дрона отменён рейс из Саратова в Сочи и обратно

Рейс авиакомпании «Победа» из Саратова в Сочи и обратно, запланированный на 8 мая, официально отменён.

Об этом сообщает онлайн-табло аэропорта «Гагарин».

В течение дня вылет несколько раз переносили: утром рейс в Сочи сдвинули с 10:20 сначала на 14:05, затем на 18:00. Прилёт из Сочи ожидался после полуночи. Однако позже было объявлено об отмене обоих рейсов.

Причина — атака украинских беспилотников на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. В результате временно приостановлена работа 13 аэропортов на юге страны: Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Пассажирам отменённых рейсов рекомендуется уточнять информацию в авиакомпании. Росавиация рассматривает возможность возобновления полётов с сокращённой частотой.

