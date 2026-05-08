В Саратове на снос ветхой многоэтажки по Силикатной потребовалось 1,8 млн рублей

Аварийный дом на 4-й Силикатной в Саратове снесут почти за 2 млн рублей.

Администрация Саратова ищет подрядчика для сноса аварийного многоквартирного дома на улице 4-я Силикатная, 1А в Октябрьском районе. Стоимость работ оценивается в 1,8 миллиона рублей.

Дом признан аварийным и подлежит ликвидации. Подрядчику предстоит полностью демонтировать здание в течение 30 дней с момента заключения контракта. Все работы будут выполнены в один этап.

Заказчиком тендера выступает городская администрация.

Ольга Сергеева