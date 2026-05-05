Из-за аварии на коллекторе в Энгельсе затоплены дома, школы и спортивные площадки

В Энгельсе из-за аварии на коллекторе фекалиями залило дом и спортплощадку.

Жители дома № 17 по улице Полтавская в Энгельсе сообщают о затоплении первого этажа нечистотами из-за коммунальной аварии на коллекторе на улице Менделеева. По словам горожан, вода зашла в квартиры, ламинат взбух, дышать невозможно. Также нечистоты залили спортивную площадку у здания № 17А. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и интернет-изданию «Новости Саратова».

Глава администрации Энгельсского района Максим Леонов заявил, что на месте аварии завершён вывоз грунта, специалисты приступают к укладке обводной линии для транспортировки стоков. Откачка воды ведётся круглосуточно.

Жители продолжают передавать чиновнику в комментариях к постам в соцсетях адреса других залитых дворов и соцобъектов, в том числе — школ.

Напомним, масштабная авария на коллекторе произошла 29 апреля.

