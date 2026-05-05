Саратов стал вторым в России по росту цен на лекарства в апреле

Саратов вошел в топ-2 городов РФ по резкому скачку цен на медикаменты.

Апрельский мониторинг цен на лекарства удивил своей контрастностью. По данным аналитического портала Megapteka.ru, Саратов с показателем +4,8% занял второе место среди 28 крупнейших городов России по темпам удорожания медикаментов. Антирекордсменом с противоположной динамикой стала Рязань, где препараты за месяц подешевели сразу на 7,5%.

Ажиотажный спрос подогрел и коммерческую активность: на фоне роста стоимости объем продаж в саратовских аптеках увеличился примерно на 10%.

Аналитики зафиксировали существенный разброс в динамике стоимости различных категорий товаров. Если лекарства от инфекций остались на прежних ценовых отметках, то некоторые категории обновили максимумы:

Контрацептивы оказались абсолютными лидерами прироста, сразу +36%.

Противоаллергенные препараты подскочили на 35%.

Средства для поддержания зрения прибавили 16%.

Между тем, объем продаж антидепрессантов в РФ в деньгах за последние 3 года вырос более, чем в 2 раза — Forbes со ссылкой на AlphaRM.

Стоит отметить, что удорожание аптечного ассортимента происходит на фоне активного развития фармацевтической отрасли в самом регионе. Промышленные предприятия области демонстрируют уверенный рост: по итогам десяти месяцев 2025 года объем производства лекарственных средств и ветеринарных препаратов вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основным драйвером роста выступает саратовское предприятие «Нита-Фарм». Оно занимает около 10% отечественного рынка в своем сегменте и в 2025 году вошло в тройку лидеров в России по розничным продажам ветеринарных препаратов. Кроме того, в регионе ведется работа по созданию новых лекарственных средств — один из препаратов для лечения онкологических заболеваний, как сообщалось ранее, будет разработан в Саратовской области.

Ольга Сергеева