Из-за циклона саратовцев ждут теплые дождливые выходные

Нестабильная погода ожидает Саратовскую область в ближайшие выходные.

По данным местного Гидрометцентра, 21-22 июня регион продолжит находиться под влиянием циклона, что приведет к неустойчивым погодным условиям.

Ожидаются периодические дожди с интервалом 12-14 часов, местами с грозами и порывистым ветром.

Ночью: +10…+15°C (в низинах до +7…+9°C). Днем: +20…+25°C (во время дождя +17…+19°C).

Ветровая обстановка: западный ветер 4-9 м/с, при грозе до 13-18 м/с.

Температура воды в Волге у Саратова сохраняется на отметке +20,2°C.