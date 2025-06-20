Ученики саратовской школы стали победителями Всероссийского конкурса «Время писать книги»

Второклассники МОУ «ГЭЛ» получили награды на Красной площади в Москве.

В начале июня учащиеся 2Б класса МОУ «Гуманитарно-экономический лицей» во второй раз стали победителями Всероссийского конкурса «Время писать книги». Торжественная церемония награждения прошла на Красной площади в Москве. Школьники представили на конкурс коллективный сборник рассказов и сказок под названием «Книжный год». Руководителями проекта выступили Наталья Дегтярева и Кристина Варламова.

Кроме того, учащиеся приняли участие в создании книги «Теремок, в котором живут куклы», составленной из рассказов юных зрителей Саратовского театра кукол. Данный сборник также был признан победителем Всероссийского конкурса.

Об этом информирует мэрия областного центра.