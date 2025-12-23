Из-за Ежика и Бараша саратовскому магазину диванов пришлось выплатить 167 тысяч рублей

В Саратове компания заплатила крупную компенсацию за незаконное использование персонажей мультфильма «Смешарики».

Саратовский производитель товаров для детских учреждений выплатил значительную сумму за нарушение авторских прав правообладателей известной анимации.

Как сообщили судебные приставы, причиной иска стала продажа компанией детского дивана с изображениями персонажей Ежика и Бараша, размещённая на сайте магазина.

Суд обязал организацию выплатить 164 тысячи рублей компенсации. После того как руководство компании проигнорировало требование, судебный пристав наложил запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ и арестовал её счета. Поскольку долг так и не был погашен добровольно, средства были взысканы в принудительном порядке с расчётных счетов должника.

Ольга Сергеева