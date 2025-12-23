В саратовских лесах в снегу грибники собирают вешенки и опята

В лесах Саратовской области, несмотря на наступление зимы и снежный покров, продолжается «тихая охота».

Любители-грибники делятся в социальных сетях фотографиями своего урожая, в котором преобладают зимние опята, синеножки и вешенки. В районе Вольска местные жители находят опята, буквально выкапывая их из-под снега.

Как отметил один из участников группы «Грибы Саратовской области» Вячеслав Гринев, после недавнего урагана, повалившего деревья, сбор вешенок стал более доступным.

По его словам, хотя зимние опята (фламулина) пока немногочисленны и скрыты под снегом, прогулка в лес всё равно доставляет удовольствие и приносит трофеи.

Ольга Сергеева