Из-за поломки под Саратовом произошла 3-часовая задержка пассажирского поезда

Пассажирский поезд «Сириус – Челябинск» задержан на три часа из-за технической неисправности в Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба Приволжской железной дороги (ПривЖД), инцидент произошёл сегодня, 31 мая, около 12:20.

Задержка возникла на перегоне между станциями Пугачевск и Большая Таволожка в Саратовской области. Причиной сбоя в графике движения стали внезапные технические неполадки подвижного состава.

В настоящее время ремонтная бригада работает над устранением неисправности. Представители ПривЖД приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства и заверяют, что прилагают все усилия для скорейшего ввода поезда в график и продолжения маршрута до конечной станции.

Ольга Сергеева