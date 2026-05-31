В Саратове стартует бесплатный проект «Дворовый тренер»

С 1 июня в Саратове заработает бесплатная программа «Дворовый тренер» для детей и подростков.

С началом лета во всех районах Саратова начнутся бесплатные занятия по физической культуре и спорту. Программа реализуется при поддержке губернатора Романа Бусаргина.

Профессиональные тренеры и инструкторы будут проводить тренировки на открытых спортивных площадках. Занятия рассчитаны на детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет и включают общую физподготовку, а также командные виды спорта.

Организаторы обещают участникам активный отдых, физическую активность на свежем воздухе и дружескую атмосферу. Регистрация для участия не требуется — присоединиться к тренировкам может любой желающий.

