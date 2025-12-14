Из-за снежного апокалипсиса в Саратовской области машины застревают на трассах, нет света

Сильный снегопад и ураганный ветер парализовали Саратовскую область.

Мощный снежный циклон обрушился на регион 13 декабря, вызвав масштабные перебои в движении транспорта и серьезные повреждения инфраструктуры. Ситуация остается сложной, экстренные службы работают в круглосуточном режиме.

По данным на 14 декабря, на федеральных трассах региона, включая Р-228 и Р-22 «Каспий», образовались многокилометровые заторы. Особенно тяжелая обстановка сложилась на подъезде к Энгельсу, где десятки автомобилей оказались полностью засыпаны снегом. За прошедшие сутки спасателям удалось эвакуировать с дорог 200 человек, среди которых было 50 детей. Движение на ключевых магистралях ограничено.

Непогода привела и к энергетическому кризису: в результате обрывов линий электропередачи без света остались более 200 населенных пунктов. Для восстановления энергоснабжения задействованы дополнительные бригады энергетиков.

Ураганный ветер, порывы которого достигали 27 метров в секунду, нанес ущерб в самом Саратове. Стихия повалила более сотни деревьев и повредила кровли 14 зданий, включая объекты соцсферы.

На ликвидацию последствий снегопада направлено свыше 1400 единиц спецтехники.

Губернатор Роман Бусаргин поставил задачу расчистить основные трассы и восстановить инфраструктуру в максимально сжатые сроки.

Наталья Мерайеф