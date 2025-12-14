Михаил Исаев собрал экстренный штаб из-за непогоды в Саратове

На городском штабе по ликвидации последствий непогоды в мэрии Саратова подвели итоги работы служб за прошедшие сутки и поставили задачи.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил глава областного центра Михаил Исаев.

— Первый серьёзный снегопад в этом сезоне сопровождался штормовым ветром и перепадами температур. В Саратове повалено 132 дерева, зафиксированы повреждения на более чем 100 участках коммуникаций. К настоящему моменту все деревья с проезжей части убраны. Остаются локальные повреждения, которые необходимо сегодня устранить, — отметил мэр.

Исаев рассказал, что для уборки города привлечено 539 единиц техники. Для устранения последствий непогоды мобилизованы все доступные ресурсы: работает техника коммунальных предприятий и управляющих компаний, задействован транспорт социальной сферы и объектов потребительского рынка.

До 800 дворников в городе будет привлечено для уборки дворовых территорий. Поставлена задача сегодня усилить ручную расчистку города. Жилищному контролю поставлена задача вести мониторинг этой работы. К управляющим организациям, нарушающим правила содержания, применять необходимые меры воздействия.

— Комитету муниципального контроля поручено проверить крупные сетевые магазины и объекты торговли на так называемых «красных линиях». Предприниматели должны привести в порядок свои входные группы и прилегающую территорию. Заместителю главы по социальной сфере совместно с профильным блоком поручено обеспечить полную готовность объектов к завтрашнему дню. Более 20 учреждений имеют повреждения различной степени — ремонтные работы уже начаты. Директорам школ и заведующим детскими садами поставлена задача: к утру обеспечить безопасные, расчищенные подходы к учреждениям. Руководители ресурсоснабжающих организаций должны сегодня завершить работы по восстановлению подачи ресурсов. Директору МУПП «Водоканал» поставлена задача устранять течи в максимально сжатые сроки, чтобы вода на морозе не превращала дороги в каток. Заместителю по транспорту поставлена задача полностью восстановить график движения всех маршрутов. Вчера общественный транспорт работал в сложном режиме. Главы районных администраций и руководители предприятий сегодня работают в режиме полноценного рабочего дня, — рассказал Исаев.

Наталья Мерайеф