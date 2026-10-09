Из-за соревнований по лёгкой атлетике почти на сутки перекроют две улицы Саратова

В Саратове перекроют две улицы из-за межрегиональных соревнований по лёгкой атлетике «XXIX Саратовский марафон». Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов транспортный».

С 20:00 10 октября до 17:00 11 октября ограничат движение, остановку и стоянку транспорта:

— на набережной Космонавтов от Московской до Обуховского переулка;

— на Обуховском переулке от набережной Космонавтов до Лермонтова.

Ограничения не распространяются на транспорт, задействованный в соревнованиях, оперативные и аварийно-технические службы, а также автомобили жителей, которым нужно проехать к месту проживания.

Кроме того, 10 октября в Саратове пройдёт Чемпионат и Первенство города по велосипедному спорту. С 08:30 до 11:30 ограничат движение по Бабушкиному Взвозу от Чернышевского до набережной Космонавтов.