Более 40 домов Саратова останутся на сутки без горячей воды с 10 октября

В Саратове на улице Горького ограничат горячее водоснабжение с 10 октября.

Специалисты «Т Плюс» продолжают работы на теплосетях на улице Горького — на участке между Киселёва и Московской.

Сегодня отключать горячую воду не потребовалось. Ограничение начнётся завтра, 10 октября, с 09:00. Адреса отключений и время завершения работ указаны в карточке.

Завершить ремонт планируют через сутки к 09:00 11 октября.

Уточнить информацию о перебоях (отключении) тепло-, электро- и газоснабжения можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 659-659.