Избиение школьницы дошло до главы СКР

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после появления жесткого видео в соцсетях.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с жестоким избиением девочки-подростка в самом центре Саратова. Инцидент произошёл накануне у Крытого рынка и попал на видео, которое быстро разлетелось по городским пабликам. На кадрах видно, как две девушки поочерёдно наносят удары руками и ногами своей сверстнице. Когда пострадавшая попыталась убежать, стоявший рядом парень схватил её за волосы и резко дёрнул назад, отчего школьница упала лицом на тротуарную плитку.

Часть нападавших после этого скрылась. Очевидцы в конфликт не вмешивались. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту случившегося уже начата проверка — полицейские устанавливают личности всех участников драки и выясняют обстоятельства произошедшего. Бастрыкин поручил саратовским следователям незамедлительно возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе расследования.

Ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате СК.

Ольга Андреева