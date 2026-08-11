Теплосети на Горького изменят внепланово из-за критического износа

Участок между Московской и Челюскинцев не входил в план года, но риск аварий заставил начать ремонт немедленно.

В разгар лета саратовский филиал «Т Плюс» приступил к активной фазе реконструкции тепломагистрали на улице Горького. Плановый осмотр выявил критический износ трубопровода – сети могли не выдержать отопительный сезон. Компания выделила дополнительное финансирование, чтобы экстренно включить этот участок в программу модернизации.

Сейчас уже демонтировано 137 метров старых труб, взамен уложено 70 метров новых в пенополиуретановой изоляции с системой оперативного дистанционного контроля. Всего будет заменено 240 метров труб диаметром 325 мм.

Ольга Андреева