Избиратели Саратова определили ключевые задачи для депутатов

В программе «Темы дня» на радио «Комсомольская правда в Саратове» обсудили, какой жители региона видят реальную работу народных избранников.

В дискуссии участвовали депутат Роман Чуйченко, член Общественной палаты Евгений Малявко и депутат Мария Усова.

Основой для разговора стали итоги опроса, проведённого изданием. Согласно результатам, абсолютным приоритетом для избирателей является постоянная работа депутатов с гражданами. При этом законотворчество заняло только четвёртое место, а участие в пленарных заседаниях и вовсе оказалось на последней позиции, набрав всего 5% голосов.

«Это чётко показывает, что люди не считают сутью депутатской работы простое присутствие на заседаниях и голосование», — прокомментировал Роман Чуйченко.

Евгений Малявко поддержал эту позицию, заявив, что настоящая деятельность депутата должна проходить «на земле», в прямом взаимодействии с избирателями и решении их проблем.

Отдельно в эфире раскритиковали публичные инициативы некоторых депутатов о проведении внеочередных заседаний в праздничные дни. Мария Усова прямо назвала таких коллег «хайпожорами», стремящимися к показной активности. Малявко охарактеризовал подобные предложения как «имитацию бурной деятельности», далёкую от реальных нужд горожан.

Итогом обсуждения стал вывод, что избиратели ждут от депутатов не театральных жестов, а конкретных действий, решения насущных вопросов и открытого диалога.

Ольга Сергеева