«Эвакуаторщики как хищники»: общественник и депутаты обсудили проблему парковок в Саратове

В эфире радио «Комсомольская правда в Саратове» депутаты и общественники обсудили острые проблемы с парковками и работой эвакуаторщиков.

Участники диалога раскритиковали агрессивную систему эвакуации Саратова.

«Эвакуаторщики налетают как хищники. Саратовцы просто стонут», — заявил член Общественной палаты Евгений Малявко. По его мнению, часто машины увозят, даже если они не мешают движению, что создаёт сложности для владельцев. Логистика возврата автомобилей названа «мучительной».

В качестве решения проблемы парковок была поддержана система платных стоянок. Однако депутат Мария Усова подчеркнула, что необходимо создавать новые специальные места, а не просто переводить старые в платный режим.

Ключевой причиной хаоса названы противоречивые дорожные знаки. Общественники вместе с депутатами провели летнюю инспекцию, по итогам которой начали упорядочивать знаки. Это уже привело к снижению числа эвакуаций со 100-120 до около 50 в день.

Участники эфира сошлись во мнении, что нужен комплексный подход: развитие парковочной инфраструктуры, ревизия знаков и поддержка альтернативного транспорта.

Ольга Сергеева