Йоги под звёздами: планетарий приглашает на бесплатную практику

В Саратове йога впервые заходит в планетарий. 1 августа здесь проведут бесплатную практику под куполом звёздного зала.

Участники смогут выполнить асаны в необычной атмосфере — среди проекций созвездий и космических пейзажей. Занятие подойдёт для любого уровня подготовки, главное — взять с собой коврик и удобную одежду. Количество мест ограничено, поэтому требуется заранее записаться.

Ссылка на регистрацию размещена в соцсетях планетария. Это отличный шанс совместить заботу о теле с погружением в космос.

Ольга Андреева