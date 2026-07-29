Медведев назвал слухи о новой мобилизации частью пропаганды врага перед выборами в РФ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по комплектованию ВС контрактниками заявил, что слухи о возможной мобилизации — это целенаправленная дестабилизация перед выборами.

По его словам, враг распространяет провокационные публикации в соцсетях, в том числе псевдоагитацию идти по контракту «не дожидаясь призыва». «Понятно, что это проплаченная история или вброс врага», — подчеркнул Медведев.

Он призвал полпредов, глав регионов и представителей Минобороны обратить внимание на подобные фейки. Приведённый пример, отметил зампред Совбеза, — лишь один из множества случаев информационных атак.

Ольга Сергеева