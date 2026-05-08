К 2030 году саратовский сектор МСП вырастет более чем на четверть

Доля малого и среднего предпринимательства в экономике Саратовской области превысит 25%.

Такой прогноз озвучил министр экономического развития Андрей Разборов на встрече с бизнесом, которую провёл губернатор Роман Бусаргин.

Уже сейчас в секторе МСП занято около 422 тысяч человек — более трети экономически активных жителей региона. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составила 28,4% (436,4 млрд рублей) — это 6-е место в ПФО. Ожидаемый оборот сектора по итогам 2025 года — 1,5 трлн рублей (+10% к 2024 году). Налоговые поступления от МСП выросли на 11% — до 15,5 млрд рублей.

Министр призвал бизнес к совместной разработке новой системы льгот до 2030 года с фокусом на прорывные отрасли: производство одежды, металлоизделий, машин и автотранспорта.

Продолжается реформа контроля: с 2021 по 2025 год число проверок сократилось с 2998 до 1541, что сэкономило бизнесу около 250 млн рублей ежегодно.

Благодаря мерам поддержки в 2025 году сохранили более 2 тысяч рабочих мест и создали 339 новых. Выручка получателей поддержки выросла на 21,6%, налоговые поступления — на 12,6%. Через госзаказ бизнес заработал около 100 млрд рублей.

К 2030 году регион планирует увеличить доходность МСП на 17,4%, а общий оборот — почти вдвое.

Комментарий губернатора Романа Бусаргина:

— Разговор получился конструктивным. Бизнес внёс много предложений: расширение льготных кредитов для экспорта сельхозпродукции, новые площадки для общепита в туристических местах, доработка мер поддержки. Отдельно обсуждали административные барьеры — здесь ещё много работы. Создадим специальную платформу обратной связи, чтобы централизованно собирать предложения от предпринимателей.

Ольга Сергеева