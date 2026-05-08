В Энгельс прибыла техника из районов Саратовской области для борьбы с подтоплениями

Сегодня в Энгельс помимо водооткачивающих машин из Саратова, которые работают уже не первые сутки, начала поступать дополнительная спецтехника из других муниципалитетов.

Поддержку оказало региональное правительство.

Дополнительные водокачки уже прибыли из Красноармейского и Краснокутского районов. Технику задействуют в ночные часы. В ближайшее время ожидаются машины и из остальных районов области. Прибывшие агрегаты уже работают на проблемных адресах и помогут быстрее справиться с откачкой воды, чтобы минимизировать последствия подтоплений.

Тем временем на аварийном участке самотечного коллектора в ночное время продолжаются активные работы. Основная задача сейчас — подготовить всё необходимое для горизонтально-направленного бурения. Его планируют запустить в ближайшие выходные, на втором этапе ограничения водоснабжения.

Параллельно две бригады рабочих выполняют сварку и монтаж третьей обводной напорной линии диаметром 560 мм. Помимо двух сварочных постов задействована экскаваторная техника.

Комментарий главы Энгельсского района Максима Леонова:

— Ситуация остаётся на контроле. Благодарен правительству Саратовской области за оперативную помощь — прибывшая техника из Красноармейского и Краснокутского районов уже включена в работу. Это позволит нам усилить откачку в ночные часы и снизить риски для жителей. Подготовка к горизонтальному бурению идёт по графику, сварочные работы на третьей обводной линии не прекращаются. Сделаем всё возможное, чтобы минимизировать неудобства для горожан и справиться с последствиями аварии в кратчайшие сроки.

