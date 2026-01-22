Вечная память: из военной спецоперации не вернулся живым балаковец Теплов Алексей

Стало известно о гибели уроженца Балакова, участника специальной военной операции Алексея Николаевича Теплова.

Известие подтвердила администрация Балаковского района.

Алексей Николаевич Теплов родился 6 июля 1977 года. Он окончил Балаковский филиал СГАП, получив юридическое образование. При исполнении воинского долга в зоне проведения СВО 10 декабря 2024 года он был признан погибшим.

Глава Балаковского района Сергей Барулин выразил соболезнования родным и близким погибшего.

«Наш земляк проявил настоящий героизм и верность Отечеству. Его подвиг — пример отваги и чести. Память о храбром защитнике навсегда останется в наших сердцах», — сказал он.

Церемония прощания с Алексеем Тепловым пройдёт 23 января в Свято-Троицком кафедральном соборе с 10:00 до 11:00.

Ольга Сергеева