К Энгельсскому 112-летнему дубу прибыли арбористы

В Энгельсе, на территории памятника природы «Урочище „Тинь-Зинь“», начались масштабные работы по спасению самого старого и крупного местного дерева — 112-летнего дуба.

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и при участии министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Дуб примечателен своей необычной трёхствольной формой. Ещё в 2023 году дереву официально присвоили статус «Дерево — памятник живой природы». В сентябре 2025 года АНО «Древо жизни» выступила инициатором детальной диагностики дерева, а исполнителем стал Центр древесных экспертиз «Здоровый лес». Специалисты провели всестороннее обследование: визуально и инструментально оценили состояние дуба, уточнили лесотаксационные показатели, а для определения биологического возраста отобрали керны. Образцы древесины исследовали в лаборатории — так удалось установить, что дереву 111 лет (а с учётом текущего года — уже 112).

По итогам обследования эксперты назначили комплекс мер по оздоровлению дуба, к реализации которых приступили 31 июля.

«Работы рассчитаны на два дня. В первый день арбористы* оградили рабочую зону, очистили и выровняли поверхность почвы в границах произрастания дерева и на прилегающей территории, а затем провели санитарную обрезку кроны. На это ушло 9 часов. Обрезку выполняли с применением электропилы и сучкорезов. Специалисты работали с автовышки и с помощью альпинистского снаряжения. На завтра запланированы вывоз спиленных ветвей, аэрация и инжектирование корнеобитаемого почвенного слоя вокруг дерева. В дальнейшем специалисты намерены повторить эти процедуры, но уже с использованием другого удобрения. Кроме того, в планах — обустроить настил, который защитит корни дуба от вытаптывания», — рассказал консультант отдела недропользования и особо охраняемых природных территорий минприроды области Олег Василенков.

Важным дополнением к сегодняшним мероприятиям стало обновление информационной таблички у дуба: член Саратовского отделения Русского географического общества Георгий Неробеев, который изначально взял опеку над деревом, установил отреставрированный информационный стенд с данными о памятнике живой природы.

Работы по сохранению и оздоровлению уникальных природных объектов ведутся по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина и в соответствии с задачами, поставленными президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Сохранение старовозрастных деревьев — важная часть работы по сохранению биологического разнообразия и природного наследия региона.

Ольга Андреева



*Арборист (от лат. arbor — «дерево») — это специалист, который профессионально ухаживает за отдельными деревьями, рассматривая их как индивидуальные организмы, а не как часть лесного массива. Его задача — поддерживать здоровье, безопасность и эстетичный вид деревьев, особенно в условиях города или на частных участках.

Фото: Министерство природы и экологии Саратовской области