В Балаковском районе ввели режим повышенной готовности из-за пересохшего озера

В Балаковском районе Саратовской области введён режим повышенной готовности.

Соответствующее постановление подписал глава района Сергей Барулин. Ситуация находится на контроле Правительства Саратовской области и министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Причиной стал пересыхающий водоём — озеро Лебяжье, которое является единственным источником водоснабжения для села Большой Кушум с населением около 300 человек. Режим повышенной готовности действует с 30 июля.

Местной администрации поручено разработать план по перекачке воды, на берегу организовано круглосуточное дежурство до полного заполнения озера. Аномальная жара и отсутствие осадков серьёзно повлияли на уровень воды.

Меры по недопущению чрезвычайных ситуаций и сбоев в водоснабжении принимаются по поручению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева