К клиническим исследованиям лекарств будет легче присоединиться

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, который сделает участие в клинических исследованиях лекарств более доступным.

Раньше предполагалось, что со следующего года пациенты будут давать согласие на него только путем внесения записи в Единую систему идентификации и аутентификации и только с помощью усиленной квалифицированной подписи.

Новая инициатива дает возможность оформлять согласие либо в бумажной, либо в электронной форме. Это уберет лишние ограничения для пациентов.

Такие испытания лекарственных препаратов помогают находить лучшие методы лечения — например, когда привычные схемы не дают результата. В России сейчас в них принимает участие около 5 000 человек на площадках более чем 10 ведущих учреждений здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Ольга Сергеева