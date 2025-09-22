Власти Саратова анонсировали следующие этапы расселения аварийного жилья

Власти Саратова анонсировали планы по третьему и четвертому этапам расселения аварийного жилья

Администрация Саратова сообщила о подготовке к продолжению программы по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. В настоящее время в городе активно ведутся работы в рамках первого и второго этапов.

Планы на 2025-2026 годы включают дома, признанные аварийными в период с 2017 по 2022 год. Запуск последующих третьего и четвертого этапов программы состоится после одобрения заявки региональным Министерством строительства и ЖКХ и «Фондом развития территорий», а также после обеспечения необходимого финансирования.