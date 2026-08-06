К ноябрю саратовская служба спасения планирует купить снегоболотоход за 1 млн

Саратовские спасатели готовятся к бездорожью.

Городская служба спасения объявила о планах приобрести снегоболотоход. Начальная цена контракта превышает 1,1 миллиона рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, спецтехника предназначена для передвижения по нестабильным поверхностям — снегу, болотам, бездорожью. Ключевые требования: не менее двух посадочных мест и двигатель мощностью свыше 60 лошадиных сил.

Поставщика определят до 13 августа — именно в этот день завершается приём заявок. А сам вездеход должен поступить в распоряжение спасателей не позднее 20 ноября 2026 года.

Новый транспорт значительно расширит возможности службы в условиях сложного рельефа и межсезонья.

Ольга Сергеева