В ходе спецоперации геройски погиб 21-летний уроженец города Балаково Лиференко Арсений

В Балакове прощаются с 21-летним героем, павшим на СВО.

В зоне специальной военной операции погиб уроженец города Арсений Лиференко. Ему был всего 21 год.

Как сообщили в районной администрации, Арсений Сергеевич родился в 2005 году. Смертельное ранение он получил 22 июля 2026 года. Земляки и близкие скорбят вместе с семьёй погибшего.

Глава района Сергей Барулин выразил соболезнования родным и близким. Прощание с бойцом состоится 7 августа с 12:00 до 13:00 в местном храме Рождества Христова.

Ольга Сергеева