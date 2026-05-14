К врачам обратились 216 искусанных клещами саратовцев

216 жителей Саратовской области пострадали от укусов клещей с начала 2026 года.

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Клещи в области в основном переносят боррелиоз — инфекцию, которая может поражать нервную систему. Членистоногие концентрируются вдоль троп и нападают с растительности.

В ведомстве дали рекомендации: на природе носить светлую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в носки, не заходить в тенистые места с высокой травой, использовать спреи от клещей и осматривать себя и домашних животных после прогулок.

Для удаления присосавшегося клеща лучше обратиться к врачам. Исследовать клеща можно в Центре гигиены и эпидемиологии (1-й Станционный переулок, 16).

Алиса Эай