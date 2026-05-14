Саратовский депутат высказалась о сроках давности по оспариванию итогов приватизации

Госдума приняла в первом чтении проект об ограничении срока оспаривания приватизации.

Законопроект устанавливает десятилетний срок для оспаривания итогов приватизации. Если имущество перешло в частные руки более 10 лет назад, пересмотр сделки станет невозможен — даже при выявленных нарушениях.

Фракция КПРФ выступила резко против. Депутат от Саратовской области Ольга Алимова заявила, что инициатива защищает не рядовых владельцев, а узкий круг богатейших семей, которые в 90-е получили народные предприятия за бесценок через коррупционные механизмы.

По мнению коммунистов, парламентское большинство фактически выдает индульгенцию участникам тех событий и навсегда закрывает вопрос о законности приобретения крупнейших активов. Алимова настаивает: преступления против интересов народа не могут иметь срока давности, а незаконно полученное имущество должно быть возвращено государству.

