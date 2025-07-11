К юбилею символа Саратова жителям города покажут фильм «Строится мост»

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Новости Саратова
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Уже сегодня состоится кинопоказ фильма «Строится мост».

В честь юбилея саратовцев приглашают на документальный фильм о том, как все начиналось.

Летний кинотеатр на Новой Набережной. Сегодня, 11 июля, начало в 19:00. Вход свободный.