«Покорители Волги»: Воскресный заплыв через Волгу ждёт смельчаков

13 июля: Старт с пляжа Энгельса → Финиш на «Пляже покорителей Волги» (Саратов).
Вызовы:
- 500 м — для новичков
- 1 км — уверенный уровень
- 4 км — испытание на выносливость
- 6,5 км — главный маршрут (пересечение Волги!)
-Это шанс стать частью легендарного заплыва и проверить свои силы в сердце великой реки, — организаторы.
Условия:
- Регистрация на месте с 8:00;
- Обязательный меддопуск;
- Спасслужба и катера сопровождения обеспечат безопасность.
Для зрителей будет яркая церемония старта/финиша, фотозоны, музыка.