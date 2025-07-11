«Покорители Волги»: Воскресный заплыв через Волгу ждёт смельчаков

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Новости Саратова
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Фото: мэрия Саратова


13 июля: Старт с пляжа Энгельса → Финиш на «Пляже покорителей Волги» (Саратов).

Вызовы:

  • 500 м — для новичков
  • 1 км — уверенный уровень
  • 4 км — испытание на выносливость
  • 6,5 кмглавный маршрут (пересечение Волги!)

-Это шанс стать частью легендарного заплыва и проверить свои силы в сердце великой реки, — организаторы.

Условия:

  • Регистрация на месте с 8:00;
  • Обязательный меддопуск;
  • Спасслужба и катера сопровождения обеспечат безопасность.

Для зрителей будет яркая церемония старта/финиша, фотозоны, музыка.