«Покорители Волги»: Воскресный заплыв через Волгу ждёт смельчаков



13 июля: Старт с пляжа Энгельса → Финиш на «Пляже покорителей Волги» (Саратов).

Вызовы:

500 м — для новичков

— для новичков 1 км — уверенный уровень

— уверенный уровень 4 км — испытание на выносливость

— испытание на выносливость 6,5 км — главный маршрут (пересечение Волги!)

-Это шанс стать частью легендарного заплыва и проверить свои силы в сердце великой реки, — организаторы.

Условия:

Регистрация на месте с 8:00;

Обязательный меддопуск;

Спасслужба и катера сопровождения обеспечат безопасность.

Для зрителей будет яркая церемония старта/финиша, фотозоны, музыка.