Кабмин Романа Бусаргина поднял стоимость «квадрата» саратовского жилья

В Саратовской области обновили расценки на «квадрат» для соцвыплат.

Министерство строительства и ЖКХ Саратовской области опубликовало распоряжение, утверждающее новую среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья. Эти цифры будут использоваться при расчете социальных выплат гражданам на покупку или возведение собственного жилья.

Документ, подписанный главой ведомства Михаилом Бутылкиным, вступил в силу и регламентирует цены на последний квартал текущего года.

Согласно новым данным, цена «квадрата» в строящихся домах региона теперь составляет 98 099 рублей. Для сравнения, в предыдущем квартале этот показатель находился на уровне 95 963 рублей.

Интересно, что для вторичного рынка областного центра установлена идентичная сумма — 98 099 рублей. В соседнем Энгельсе жилье на вторичке оценили чуть скромнее: 97 118 рублей за квадратный метр.

Для жителей муниципальных районов и поселений области стоимость рассчитывается индивидуально.