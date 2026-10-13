В селе под Саратовом мужчина погиб при опрокидывании внедорожника

Вечером 12 октября в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошла авария с летальным исходом.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, ЧП случилось вблизи села Старая Жуковка.

По предварительным данным, около 18:10 водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. За рулем находился 40-летний мужчина. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.