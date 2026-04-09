Кабмин Романа Бусаргина увеличил стоимость «квадрата» саратовского жилья

В Саратовской области выросла нормативная цена квадратного метра жилья.

Минстрой региона утвердил новые расценки для расчёта жилищных субсидий на второй квартал 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства Михаил Бутылкин.

Стоимость «квадрата» в новостройках повысилась до 90 301 рубля (ранее — 89 859 рублей). Столько же теперь стоит метр на вторичном рынке в Саратове. В Энгельсе этот показатель чуть ниже — 89 398 рублей. Для районов области установлены индивидуальные тарифы (прилагается таблица).

Примечательно, что регион по-прежнему замыкает рейтинг по вводу жилья: по итогам прошлого года область заняла 70-е место, построив 1,097 млн кв. метров — 0,46 «квадрата» на человека.

