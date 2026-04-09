В Саратове неожиданно начался апрельский снегопад

Саратов накрыло мощным снегопадом.

Сегодня, 9 апреля, жители областного центра стали свидетелями яркой погодной аномалии — спрогнозированный синоптиками снег обрушился на город.

Как и обещало накануне ГУ МЧС, регион накрыли обильные осадки. Однако, если в начале апреля были дожди, то сегодня утром стихия сменила «декорации»: с неба посыпались крупные снежные хлопья.

Эффект получился сюрреалистическим — белая пелена скрывает привычные улицы, но снег почти не задерживается на земле. Из-за плюсовой температуры он буквально тает за секунды до касания асфальта, превращая город в гигантскую мокрую сцену для весеннего спектакля. Очевидцы делятся кадрами, на которых снегопад выглядит как декорация к новогодней сказке посреди разгара весны.

